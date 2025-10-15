Au rythme de la terre

"Nous accomplissons trois fois par jour une action décisive pour l'environnement : manger. Le souci, c'est que nous n'avons jamais été aussi mal armés pour faire nos choix, parce que nous ne comprenons plus rien à l'agriculture. Pour agir concrètement pour le climat et le vivant, inutile de partir en expédition à l'autre bout du monde. Nous habitons tous et toutes à moins de 10 kilomètres d'une ferme. J'ai rencontré des pionniers et des pionnières de l'agroécologie. Dans leurs champs, leurs vergers et leurs étables, ils et elles donnent déjà à voir ce que pourrait être l'agriculture de demain : productive, vivante, sobre en carbone et résiliente. Vous tenez entre vos mains un manuel de résistance, un véritable guide pour l'action. Les faits, c'est mon métier. C'est aussi devenu mon combat : réexpliquer la terre pour nous permettre de la sauver". D'une récolte à une autre, du semis à l'assiette, le journaliste Pierre Girard porte un regard à la fois sensible et scientifique sur les méthodes de production innovantes, pour réapprendre à vivre au rythme de cette Terre qui porte en elle le secret de notre survie.