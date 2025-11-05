Inscription
#Roman francophone

Out of control

K. Bromberg

ActuaLitté
Toute histoire a besoin d'un méchant. Arrogance. Prétention. Loup solitaire. Oliver Rossi est cette personne sur la piste. Et je sais de quoi je parle... j'y suis allée et je suis tombée amoureuse de lui. Rossi est son propre pire ennemi. Il ne se soucie pas de ce que les gens pensent ou attendent de lui. Et il est arrivé au sommet de son sport grâce à son comportement de bad boy. Imprévisible et audacieux sur le circuit. Il est encore pire en dehors. Après des années à se tourner autour, il a suffi d'une nuit, d'un acte chevaleresque exceptionnel de sa part, pour que je sache que je voulais mieux connaître cet homme que tout le monde déteste. Avec son boulot en jeu et les regards continuellement braqués sur nous, nous ne nous autorisons que des rendez-vous secrets. Tout n'est que plaisir et jeux, jusqu'à ce que le désir se change en amour et que l'éphémère commence à ne plus me suffire. Je veux tout. Je veux l'éternel. Et je le veux avec Oliver Rossi. Mais Rossi est-il d'accord pour montrer au monde qu'il est prêt à laisser derrière lui son passé de méchant pour se diriger avec moi vers notre happy end ou bien toute cette histoire va-t-elle partir en vrille ?

Par K. Bromberg
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

K. Bromberg

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Out of control

K. Bromberg

Paru le 05/11/2025

360 pages

Hugo et Compagnie

18,50 €

ActuaLitté
9782755679717
