#Polar

L'affaire Lerouge

Emile Gaboriau

ActuaLitté
Mars 1862. Un crime atroce vient secouer le calme de la petite commune de Bougival. La veuve Lerouge a été sauvagement assassinée dans sa maison isolée. Lecoq, un jeune agent de la Sûreté parisienne, est envoyé sur les lieux. Il s'adjoint les services d'un détective amateur, le père Tabaret, pour mener à bien l'enquête qui s'annonce difficile. Grâce à la révolutionnaire méthode d'investigation psychologique du père Tabaret, le duo d'enquêteurs pittoresque et atypique fera la lumière sur l'extraordinaire complot à l'origine du meurtre. Dans ce roman mythique du xixe siècle, Emile Gaboriau donne naissance au premier enquêteur de la littérature policière française.

Par Emile Gaboriau
Chez Editions du Masque

|

Auteur

Emile Gaboriau

Editeur

Editions du Masque

Genre

Romans policiers

L'affaire Lerouge

Emile Gaboriau

Paru le 15/10/2025

480 pages

Editions du Masque

9,90 €

9782702452783
