La Ligne de fuite

Rimbaud est parti sans laisser de traces, mais la poésie ne sera plus jamais la même. Paris, fin du XIX ? siècle. Arthur Rimbaud a disparu des cercles littéraires et parisiens depuis une douzaine d'années, mais son oeuvre perdure. Parmi ses admirateurs, Adrien, poète amateur, est mandaté par le journal Le Décadent pour écrire de faux alexandrins de Rimbaud. Le journal est attaqué par Verlaine. Adrien le faussaire est découvert. Après avoir rencontré la soeur de Rimbaud à Charleville, il part pour l'Ethiopie, sur les traces du poète, à la recherche de textes originaux. Il va donc faire un voyage "rimbaldien", une expérience initiatique qui lui fera croiser sur son chemin quelques illuminations et pas mal d'illuminés... Une fiction poétique et vagabonde dans l'ombre de Rimbaud, enrichie pour cette édition d'un cahier inédit de dessins de Benjamin Flao. C'est un retour attendu pour un titre marquant de 2007 longtemps introuvable, dans une édition soignée.