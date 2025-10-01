Un poison nomme desir

Le Désir les aveugle. La piété les enchaîne. L'amour les libère. Sur l'île de Zakynthos, Eirene et sa jumelle Phoebe ont toujours échappé aux ravages du Désir, ce philtre d'amour vendu au plus offrant par Leandros, vil descendant d'Eros. Jusqu'au jour où le demi-dieu en personne jette son dévolu sur Phoebe... Déterminée à la protéger de ses griffes et de son poison, Eirene conclut avec lui un marché : si elle triomphe des quatre épreuves qu'il lui impose, il renoncera à sa soeur. Mais les tâches se révèlent vite insurmontables pour une simple mortelle... Et si son seul espoir résidait dans la troublante fille de Leandros, qui semble étroitement liée au Désir lui-même ?