Bande dessinée jeunesse

Un poison nomme desir

Anne Guitton, Sarah Underwood

ActuaLitté
Le Désir les aveugle. La piété les enchaîne. L'amour les libère. Sur l'île de Zakynthos, Eirene et sa jumelle Phoebe ont toujours échappé aux ravages du Désir, ce philtre d'amour vendu au plus offrant par Leandros, vil descendant d'Eros. Jusqu'au jour où le demi-dieu en personne jette son dévolu sur Phoebe... Déterminée à la protéger de ses griffes et de son poison, Eirene conclut avec lui un marché : si elle triomphe des quatre épreuves qu'il lui impose, il renoncera à sa soeur. Mais les tâches se révèlent vite insurmontables pour une simple mortelle... Et si son seul espoir résidait dans la troublante fille de Leandros, qui semble étroitement liée au Désir lui-même ?

Anne Guitton, Sarah Underwood
Chez Casterman

Auteur

Anne Guitton, Sarah Underwood

Editeur

Casterman

Genre

Romans, témoignages & Co

Un poison nomme desir

Sarah Underwood trad. Anne Guitton

Paru le 01/10/2025

512 pages

Casterman

18,95 €

9782203291287
