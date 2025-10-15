Inscription
Manhattan Galerie

CharlElie Couture

Un ancien mannequin qui a hérité de la fortune et des quinze chats d'un fantasque peintre californien. Un ex-boxeur devenu mineur dans une réserve amérindienne. Un Sicilien de Little Italy traumatisé par la noyade de son ami dans l'Harlem River à la suite d'un pari... CharlElie Couture a accueilli pendant des années des visiteurs dans sa galerie d'art à Manhattan, des curieux, des touristes, des collectionneurs. Il en a tiré cinquante portraits. Cinquante portraits littéraires. Affabulation ? Confession ? Qu'importe, de chaque rencontre, CharElie Couture a saisi le détail qui dit beaucoup et il a dessiné ces cinquante visages au crayon, à la plume, en quelques traits sur le vif, pour ne pas laisser filer l'instant. Tour à tour bouleversant et drôle, toujours inattendu, ce livre inclassable pose un regard amusé sur ces destinées, esquissant en creux une douce célébration de la diversité humaine.

Par CharlElie Couture
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

CharlElie Couture

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Littérature française

Manhattan Galerie

CharlElie Couture

Paru le 22/10/2025

100 pages

Calmann-Lévy

14,90 €

9782702194386
