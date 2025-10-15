Manhattan Galerie

Un ancien mannequin qui a hérité de la fortune et des quinze chats d'un fantasque peintre californien. Un ex-boxeur devenu mineur dans une réserve amérindienne. Un Sicilien de Little Italy traumatisé par la noyade de son ami dans l'Harlem River à la suite d'un pari... CharlElie Couture a accueilli pendant des années des visiteurs dans sa galerie d'art à Manhattan, des curieux, des touristes, des collectionneurs. Il en a tiré cinquante portraits. Cinquante portraits littéraires. Affabulation ? Confession ? Qu'importe, de chaque rencontre, CharElie Couture a saisi le détail qui dit beaucoup et il a dessiné ces cinquante visages au crayon, à la plume, en quelques traits sur le vif, pour ne pas laisser filer l'instant. Tour à tour bouleversant et drôle, toujours inattendu, ce livre inclassable pose un regard amusé sur ces destinées, esquissant en creux une douce célébration de la diversité humaine.