#Roman graphique

Les quatre fleuves

Fred Vargas, Edmond Baudoin

Grégoire Braban et son ami Vincent s'adonnent avec plus ou moins de bonheur au vol à la tire. Ce jour-là, à Saint-Michel, ils arrachent la sacoche d'un vieux. Trente mille balles. Le gros lot. Mais la sacoche est lourde de bien autre chose. Autre chose d'assez dégueulasse. Le sac du vieux, c'est la boîte de Pandore. Il y a tous les péchés du monde là-dedans. Au soir, Vincent est assassiné, la cuisse lacérée de quatre coups de lame. Le commissaire Adamsberg s'inquiète de cet étrange dessin. Le tueur à la serpe, celui que la rumeur a surnommé le Bélier vient-il de signer son quatrième meurtre ? Voici réunies les seules BD signées Fred Vargas, mises en images par Baudoin, qui prête ses traits à Adamsberg avec intensité et justesse. Les Quatre fleuves, paru en 2000 a reçu le prix Alph'Art du scénario à Angoulême en 2001. Voici un tirage unique et limité, une édition spéciale 25 ? anniversaire tirée à 5000 exemplaires, réunissant les deux enquêtes.

Par Fred Vargas, Edmond Baudoin
Chez Futuropolis Gallisol Editions

|

Auteur

Fred Vargas, Edmond Baudoin

Editeur

Futuropolis Gallisol Editions

Genre

Romans graphiques

Les quatre fleuves

Fred Vargas, Edmond Baudoin

Paru le 05/11/2025

288 pages

Futuropolis Gallisol Editions

28,00 €

9782754846448
