Le sujet et la subjectivité au Japon

Yayoi Nakamura-Delloye, Jean Bazantay

Comment se pense le sujet dans la culture japonaise où la notion d'individualité se conçoit selon d'autres modalités qu'en Occident ? Quels sont les modes d'expression et les traces du "je" dans l'activité langagière ? Dans une approche transdisciplinaire alliant linguistique, philosophie et littérature, le présent ouvrage explore les spécificités du concept de subjectivité dans la langue et la culture japonaises à travers ses formes et réalisations linguistiques. Avec les synthèses théoriques proposées en première partie, la présentation de travaux significatifs, un travail de traduction de la terminologie spécialisée et une bibliographie fournie, cet ouvrage s'adresse non seulement aux collègues et étudiants japonisants, mais aussi à un lectorat plus large intéressé par cette problématique et apportera aux lecteurs quelques clés pour mieux comprendre la subjectivité en japonais, ainsi que la notion de subjectivité elle-même.

Par Yayoi Nakamura-Delloye, Jean Bazantay
Chez Armand Colin

Auteur

Yayoi Nakamura-Delloye, Jean Bazantay

Editeur

Armand Colin

Genre

Linguistique

Le sujet et la subjectivité au Japon

Yayoi Nakamura-Delloye, Jean Bazantay

Paru le 01/10/2025

288 pages

Armand Colin

24,00 €

9782200642143
