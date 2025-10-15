Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Négligences

Françoise Benhamou, Maya Bacache

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On a tort de négliger la négligence, car elle est partout. Elle est devenue un phénomène économique majeur avec le développement des plateformes numériques par lesquelles nous accédons à toutes sortes de biens et de services. Ainsi laissons-nous courir notre abonnement à tel service de diffusion de séries que nous ne regardons plus ; nous oublions de résilier l'assurance de cet appareil ménager qui a cessé de fonctionner ; nous délaissons, après quelques semaines, la salle de sport à laquelle nous nous sommes abonnés pour l'année. Dans quelles limites raisonnables pouvons-nous contenir notre propre négligence et comment ? Jusqu'où la puissance publique peut-elle nous y aider ? Avec Négligences, Maya Bacache-Beauvallet et Françoise Benhamou décryptent le fonctionnement de cette économie de l'inattention. Elles montrent comment chaque individu, au lieu d'évaluer rationnellement les coûts et les avantages de ses décisions, privilégie ses intérêts à court terme au détriment de son bien-être futur. Les auteures pointent les menaces que fait peser la négligence sur notre environnement, voire sur notre vie démocratique. Mais la négligence n'est pas toujours un poison lent. Elle peut être aussi ce degré de liberté, de folie parfois, qui permet, par un pas de côté, de découvrir des voies nouvelles, des chemins de traverse.

Par Françoise Benhamou, Maya Bacache
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Françoise Benhamou, Maya Bacache

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Négligences par Françoise Benhamou, Maya Bacache

Commenter ce livre

 

Négligences

Françoise Benhamou, Maya Bacache

Paru le 15/10/2025

250 pages

Calmann-Lévy

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702193112
9782702193112
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.