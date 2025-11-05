Inscription
#Essais

Dino

Jean Esch, Nick Tosches

Dans cette biographie coup de poing, Nick Tosches dissèque sans concession l'ascension de Dean Martin, enfant d'immigrés devenu crooner mythique, figure hollywoodienne... et pantin vide des années showbiz. Mafia, paillettes, alcool, solitude : derrière la success story, une Amérique corrompue et clinquante. Ecrit dans un style sec et visionnaire, salué pour sa radicalité, Dino est bien plus qu'un portrait de star - c'est une plongée dans l'âme trouble des années 50-60. Un monument culte de journalisme littéraire, réédité dans la série Les Iconiques de François Guérif.

Par Jean Esch, Nick Tosches
Chez Rivages

|

Auteur

Jean Esch, Nick Tosches

Editeur

Rivages

Genre

Variété internationale

Dino

Nick Tosches trad. Jean Esch

Paru le 05/11/2025

640 pages

Rivages

12,50 €

9782743668457
