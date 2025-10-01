Inscription
Suiveuses de guerre

Marion Trévisi

ActuaLitté
Qui pourrait imaginer aujourd'hui que les femmes faisaient pleinement partie de la communauté militaire en France à l'époque moderne ? Pourtant loin d'être isolées et marginalisées, ces auxiliaires de service occupaient des rôles " support " auprès des soldats, ne cessant de s'adapter et de s'accommoder aux normes de genre et au quotidien harassant des hommes sur qui elles veillaient. L'autrice donne un souffle nouveau à ces femmes oubliées de l'histoire, les suiveuses ou compagnes des armées, traquées dans des archives de guerre et des mémoires de soldats et d'officiers de la fin du XVIIIe siècle, des armées révolutionnaires et du Premier Empire. Cet ouvrage réattribue leur juste place à ces épouses, mères de soldats, prostituées, cantinières et blanchisseuses qui participèrent à la communauté de campagne avec les hommes. Il conte leurs expériences, souvent minorées ou invisibilisées dans les récits officiels. Une autre vision des pratiques de la guerre " au ras du sol ", du côté féminin, qui élargit le champ de l'histoire militaire.

Chez Presses Universitaires de France - PUF

Suiveuses de guerre

Paru le 01/10/2025

25,00 €

9782130879862
