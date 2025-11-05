Inscription
#Essais

Qu'est-ce que la philosophie?

Jean-Baptiste Brenet

La tradition veut que l'acte de philosopher soit comparé à la vision. Or Aristote dit deux choses qui sont trop négligées : premièrement, que voir, c'est non seulement saisir le visible, mais aussi, paradoxalement, l'invisible, le non-visible ; deuxièmement, que voir, c'est voir des couleurs, de jour mais aussi de nuit, le phosphorescent. Dès lors quelles sont les implications pour la philosophie ? Que veut dire philosopher si c'est appréhender ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne peut voir, ou bien ce qui, dans le noir, luit ?

Par Jean-Baptiste Brenet
Chez Rivages

|

Auteur

Jean-Baptiste Brenet

Editeur

Rivages

Genre

Ouvrages généraux

Qu'est-ce que la philosophie?

Jean-Baptiste Brenet

Paru le 12/11/2025

96 pages

Rivages

13,00 €

9782743668402
