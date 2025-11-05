Inscription
#Essais

L'environnement

Jacques Vernier

ActuaLitté
Le monde s'emballe. Démographie, déforestation, consommation d'énergie s'accélèrent, au risque de dérégler durablement l'équilibre de la planète. Dans un premier temps, le présent livre étudie minutieusement les six enjeux environnementaux principaux : l'eau, l'air, le bruit, les déchets, les produits "propres" et sans risque, la nature elle-même. Dans un second temps, il propose six leviers pour l'action : les lois, les incitations économiques ou fiscales, les associations et les citoyens actifs, l'éducation à l'environnement, les recherches scientifiques, et enfin une action internationale à la hauteur du défi à relever.

Par Jacques Vernier
Chez Presses Universitaires de France - PUF

|

Auteur

Jacques Vernier

Editeur

Presses Universitaires de France - PUF

Genre

Que-sais-je ?

L'environnement

Jacques Vernier

Paru le 05/11/2025

Presses Universitaires de France - PUF

10,00 €

ActuaLitté
9782715437241
