Depuis l'Antiquité, les humains cherchent à comprendre et mesurer la Terre. De la première estimation de la circonférence terrestre par Eratosthène, au IIIe siècle avant notre ère, aux mesures ultraprécises des satellites modernes, en passant par la définition du mètre et les différentes étapes de l'établissement des cartes, ce livre retrace, en une centaine d'événements marquants, l'évolution des techniques et des concepts qui ont permis de mieux connaître notre planète. Mêlant anecdotes étonnantes et grandes découvertes, le mathématicien Jean-Pierre Escofier vous invite à une exploration des avancées majeures, expéditions audacieuses et innovations techniques qui ont façonné notre vision du monde.