#Beaux livres

Fromagerie idéale

Tristan Sicard, Lucie Barthe-Dejean, Emilie Guelpa

ActuaLitté
Ce livre vous propose : - Un carnet pratique : Pour connaître les fondamentaux de la fromagerie : les familles, les races de bêtes laitières, les pourquoi de la crèmerie... - Un guide des fromages : Une sélection de 75 fromages AOP, IGP ou AOC et 75 alternatives à ces grands classiques fromagers. - Des plateaux composés : 8 plateaux apéro, dînatoire ou de fin de repas, quels fromages et comment les dresser pour un effet waouh. - Un répertoire de recettes : 20 recettes dans lesquelles le fromage est roi.

Par Tristan Sicard, Lucie Barthe-Dejean, Emilie Guelpa
Chez Marabout

|

Auteur

Tristan Sicard, Lucie Barthe-Dejean, Emilie Guelpa

Editeur

Marabout

Genre

Fromage

Fromagerie idéale

Tristan Sicard

Paru le 15/10/2025

192 pages

Marabout

29,95 €

ActuaLitté
