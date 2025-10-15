Fromagerie idéale

Ce livre vous propose : - Un carnet pratique : Pour connaître les fondamentaux de la fromagerie : les familles, les races de bêtes laitières, les pourquoi de la crèmerie... - Un guide des fromages : Une sélection de 75 fromages AOP, IGP ou AOC et 75 alternatives à ces grands classiques fromagers. - Des plateaux composés : 8 plateaux apéro, dînatoire ou de fin de repas, quels fromages et comment les dresser pour un effet waouh. - Un répertoire de recettes : 20 recettes dans lesquelles le fromage est roi.