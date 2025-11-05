Bienvenue à Polarus ! Neige, neige, neige... La météo ne varie pas aux abords de Polarus, la station la plus reculée du pôle. Tu fais partie de la première équipe d'exploration à s'aventurer dans ce territoire inhospitalier. Bien au chaud dans tes quartiers scientifiques, tu as de multiples missions à accomplir. Mais méfiance, certains membres de l'équipage sont des imposteurs... Et toi, qui seras-tu ? CHOISIS PARMI TROIS PERSONNAGES ET VIS TON AVENTURE EN TANT QUE HEROS... OU ESCROC !