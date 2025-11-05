Inscription
#Imaginaire

Among Us

Eva Grynszpan

Bienvenue à Polarus ! Neige, neige, neige... La météo ne varie pas aux abords de Polarus, la station la plus reculée du pôle. Tu fais partie de la première équipe d'exploration à s'aventurer dans ce territoire inhospitalier. Bien au chaud dans tes quartiers scientifiques, tu as de multiples missions à accomplir. Mais méfiance, certains membres de l'équipage sont des imposteurs... Et toi, qui seras-tu ? CHOISIS PARMI TROIS PERSONNAGES ET VIS TON AVENTURE EN TANT QUE HEROS... OU ESCROC !

Par Eva Grynszpan
Chez Rageot

|

Auteur

Eva Grynszpan

Editeur

Rageot

Genre

Suspense

Among Us

Eva Grynszpan

Paru le 13/11/2025

160 pages

Rageot

11,00 €

9782700286663
