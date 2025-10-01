1912-1921 : dix ans durant lesquels vont se jouer, pour une bonne part, en Allemagne puis dans la Russie post-révolutionnaire, les destinées de l'art contemporain. Au centre de cette période, l'oeuvre de Kandinsky. Dans Regards sur le passé, ce dernier revient sur son parcours : son décisif "passage à la ligne", sa transformation des sons en couleurs, sous l'influence des opéras de Wagner, le rôle de sa formation de juriste dans son rapport géométrique au monde, enfin sa conception même de l'art et de la création sous-tendue par une quête spirituelle. Plusieurs documents de la même période, concernant aussi bien la peinture que la musique, la poésie ou le théâtre complètent un témoignage fascinant qui nous plonge au coeur de la naissance d'un art authentiquement prophétique : l'Abstraction totale.