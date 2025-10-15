Inscription
Major Mouvement

Mouvement Major, Major Mouvement, PanpanCucul

ActuaLitté
Mes routines et mes meilleurs conseils pour rester jeune ! Vous avez 30, 40, 50, 60 ou même 70 ans et vous sentez les effets du temps sur votre corps et votre mental ? Vous avez envie de vous prendre en main mais ne savez pas par où commencer ? Ou bien vous pensez que tout est foutu, à cause de votre mode de vie pas très sain, de vieilles et mauvaises habitudes, ou encore de fausses croyances qui vous empêchent de changer ? Sachez qu'il n'est JAMAIS trop tard ! Voici la méthode en 8 piliers de Major Mouvement pour vous sentir plus jeune et vivre plus longtemps, en super forme.

Par Mouvement Major, Major Mouvement, PanpanCucul
Chez Marabout

|

Auteur

Mouvement Major, Major Mouvement, PanpanCucul

Editeur

Marabout

Genre

Autres maux

Major Mouvement

Mouvement Major, Major Mouvement

Paru le 15/10/2025

320 pages

Marabout

22,90 €

ActuaLitté
9782501195966
© Notice établie par ORB
