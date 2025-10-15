Inscription
Le grand livre du sommeil de mon bébé

Caroline Ferriol

Et si les nuits avec un bébé pouvaient être douces ? Et si les endormissements étaient des moments de tendresse... plutôt que de lutte ? Caroline Ferriol, fondatrice de Fée Dodo et spécialiste du sommeil des bébés, a réuni dans ce coffret deux alliés essentiels pour poser les bases d'un sommeil paisible, dès les premiers mois, et vous aider à (re)trouver des nuits sereines. Le coffret comprend : - Le livre référence (320 pages) sur le sommeil des bébés - Des solutions concrètes aux réveils nocturnes - Des rituels pour des endormissements sereins - Des réponses aux siestes difficiles - Un doudou mouton qui rassure bébé au moment de la séparation - Léger et facile à attraper par les petites mains - Des étiquettes et les pattes à tétouiller - Des matières douces : gaze de coton et velours

Par Caroline Ferriol
Chez Marabout

Auteur

Caroline Ferriol

Editeur

Marabout

Genre

Sommeil de l'enfant

Le grand livre du sommeil de mon bébé

Caroline Ferriol

Paru le 22/10/2025

304 pages

Marabout

24,90 €

9782501195935
© Notice établie par ORB
