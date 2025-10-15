Le grand livre du sommeil de mon bébé

Et si les nuits avec un bébé pouvaient être douces ? Et si les endormissements étaient des moments de tendresse... plutôt que de lutte ? Caroline Ferriol, fondatrice de Fée Dodo et spécialiste du sommeil des bébés, a réuni dans ce coffret deux alliés essentiels pour poser les bases d'un sommeil paisible, dès les premiers mois, et vous aider à (re)trouver des nuits sereines. Le coffret comprend : - Le livre référence (320 pages) sur le sommeil des bébés - Des solutions concrètes aux réveils nocturnes - Des rituels pour des endormissements sereins - Des réponses aux siestes difficiles - Un doudou mouton qui rassure bébé au moment de la séparation - Léger et facile à attraper par les petites mains - Des étiquettes et les pattes à tétouiller - Des matières douces : gaze de coton et velours