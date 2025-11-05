Inscription
#Essais

Platini

A préciser, So Foot

ActuaLitté
1955 - 2025 : Platini a eu 70 ans ! Depuis ses débuts, en Bleu notamment, il fait partie de notre patrimoine national. Mais "Patoche", c'est aussi un parcours romanesque, de sa Meurthe-et-Moselle natale aux cimes de la gouvernance du football. Petit-fils d'immigrés italiens, Michel Platini est deveu ce footballeur de génie aux trois Ballons d'or et aux centaines de buts, dont des dizaines de coups francs déposés comme une signature. Le numéro 10 a fait rêver des générations entières en gagnant des titres majeurs, parmi lesquels un Euro 1984 légendaire. Si l'après-carrière se révèle plus mouvementé, entre accomplissements et déceptions, Platini s'est imposé parmi les plus grands. Avec lui, les Français ont grandi, appris des défaites, savouré les victoires et compris, surtout, en le regardant jouer, que le football pouvait être un art.

Par A préciser, So Foot
Chez Marabout

|

Auteur

A préciser, So Foot

Editeur

Marabout

Genre

Football

Retrouver tous les articles sur Platini par A préciser, So Foot

Commenter ce livre

 

Platini

A préciser, So Foot

Paru le 05/11/2025

192 pages

Marabout

35,00 €

ActuaLitté
9782501158688
© Notice établie par ORB
plus d'informations

