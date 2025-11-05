1955 - 2025 : Platini a eu 70 ans ! Depuis ses débuts, en Bleu notamment, il fait partie de notre patrimoine national. Mais "Patoche", c'est aussi un parcours romanesque, de sa Meurthe-et-Moselle natale aux cimes de la gouvernance du football. Petit-fils d'immigrés italiens, Michel Platini est deveu ce footballeur de génie aux trois Ballons d'or et aux centaines de buts, dont des dizaines de coups francs déposés comme une signature. Le numéro 10 a fait rêver des générations entières en gagnant des titres majeurs, parmi lesquels un Euro 1984 légendaire. Si l'après-carrière se révèle plus mouvementé, entre accomplissements et déceptions, Platini s'est imposé parmi les plus grands. Avec lui, les Français ont grandi, appris des défaites, savouré les victoires et compris, surtout, en le regardant jouer, que le football pouvait être un art.