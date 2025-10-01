Inscription
Le Troisième Homme

Claro, Graham Greene

Le Troisième Homme nous plonge dans la Vienne d'après-guerre, où le trafiquant Harry Lime a fait venir son ami Rollo Martins avant de mourir dans des circonstances mystérieuses. Version moderne d'Orphée et d'Eurydice avec, en guise d'Enfer, les égouts d'une Vienne fantomatique, ce roman tout en chausse-trapes est suivi ici du non moins trépidant Dixième Homme. Un court récit où une substitution d'identité à la veille d'une exécution d'otages donne lieu à de tragiques quiproquos et d'inquiétants rebondissements.

Par Claro, Graham Greene
Chez Flammarion

|

Auteur

Claro, Graham Greene

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature étrangère

Le Troisième Homme

Graham Greene trad. Claro

Paru le 01/10/2025

384 pages

Flammarion

20,00 €

9782080469281
© Notice établie par ORB
