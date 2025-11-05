Inscription
#Roman francophone

Sur la tombe du pêcheur inconnu

John Gierach

ActuaLitté
"La pêche est un des seuls moyens que je connaisse pour laisser le passé derrière soi, oublier le futur et vivre l'instant présent. Et vivre l'instant présent est le seul moyen que je connaisse pour comprendre la vie telle qu'elle est sans se mettre en rogne. " De ces carnets de voyage, qui racontent une année d'excursions au coeur des paysages sauvages des Etats-Unis, émanent des notes réjouissantes qui semblent tirées de chansons country, mais aussi quelques observations douces-amères sur le monde qui nous entoure.

Par John Gierach
Chez Gallmeister

|

Auteur

John Gierach

Editeur

Gallmeister

Genre

Littérature française

Sur la tombe du pêcheur inconnu

John Gierach

Paru le 05/11/2025

304 pages

Gallmeister

10,90 €

ActuaLitté
9782404080796
