Sur la tombe du pêcheur inconnu

"La pêche est un des seuls moyens que je connaisse pour laisser le passé derrière soi, oublier le futur et vivre l'instant présent. Et vivre l'instant présent est le seul moyen que je connaisse pour comprendre la vie telle qu'elle est sans se mettre en rogne. " De ces carnets de voyage, qui racontent une année d'excursions au coeur des paysages sauvages des Etats-Unis, émanent des notes réjouissantes qui semblent tirées de chansons country, mais aussi quelques observations douces-amères sur le monde qui nous entoure.