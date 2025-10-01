Inscription
Matière

Dominique Quélen

Matière poursuit cette plongée dans les pénombres intérieures par le biais du langage à laquelle l'auteur s'astreint, avec une rigueur exemplaire, depuis plus de trente ans. L'écriture en est paradoxalement aussi limpide qu'opaque, comme toujours chez Dominique Quélen, qui a l'art de renverser les perspectives : traitant l'indicible avec désinvolture, le dicible avec circonspection. Les huit séquences du livre font ainsi défiler, dans le désordre et au hasard, des photos de vacances, des familles bancales, des athlètes de haut niveau, une chaussure perdue, une bassine trouée (pour les yeux), des douzains mis en prose... Ces textes lumineux, d'une tension tour à tour ironique et inquiète, recouvrent sans doute un drame plus secret mais s'offrent avant tout à l'investigation des lecteurs et des lectrices, qui les recomposeront à leur guise : "le résultat s'apparente à un objet produit par la poésie et fabriqué dans sa matière".

Par Dominique Quélen
Chez Flammarion

|

Auteur

Dominique Quélen

Editeur

Flammarion

Genre

Poésie

Matière

Dominique Quélen

Paru le 01/10/2025

120 pages

Flammarion

18,00 €

9782080466174
