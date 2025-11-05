Inscription
#Roman francophone

It's Been Lovely But I Have to Scream Now

Collectif, Marcia Burnier, Nelly Slim

Je ne veux plus pleurer, ou si, tiens, je veux pouvoir pleurer, je veux pouvoir pleurer la tête relevée Entre 2017 et 2019, le zine queer It's Been Lovely But I Have to Scream Now a été un lieu d'expérimentation, de bricolage et surtout de rencontre pour une nouvelle génération impliquée à la fois dans la lutte féministe et dans l'écriture comme expression de l'intime et du politique. Alors que la scène de la poésie contemporaine féministe était encore peu développée et que les questions autour des violences sexuelles et sexistes commençaient à devenir audibles, la revue a permis de faire entendre une parole pleine d'amour et de rage, cherchant à trouver les mots pour dire les blessures, les corps, mais aussi les moments partagés et la force du collectif. Cette sélection de textes et poèmes publiés au fil des seize numéros du zine retrace aujourd'hui un moment d'émergence d'une langue queer et brûlante. Postface de Camille Cornu

Par Collectif, Marcia Burnier, Nelly Slim
Cambourakis

Auteur

Collectif, Marcia Burnier, Nelly Slim

Editeur

Cambourakis

Genre

Poésie

It's Been Lovely But I Have to Scream Now

Collectif, Marcia Burnier, Nelly Slim

Paru le 05/11/2025

Cambourakis

10,00 €

9782386690754
