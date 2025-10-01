Inscription
La compagnie des heureux hasards

Gilles Legardinier

Qui n'a jamais perdu foi en l'existence ? Qui n'a jamais été épuisé - voire écoeuré - au point de douter de la valeur même de la vie ? Lily en est là. Une rupture, beaucoup de désillusions... mais ce n'est pas cette part de son histoire qui nous intéresse. Grâce à Mère-Grand et au Petit Poucet, Lily va découvrir un autre chemin. Loin d'un conte de fées, c'est une renaissance, aux antipodes des faux-semblants et des égoïsmes. Les Heureux Hasards vont la conduire jusqu'à la face cachée du monde tel qu'on ne le montre jamais.

Par Gilles Legardinier
Chez Flammarion

Auteur

Gilles Legardinier

Editeur

Flammarion

Genre

Littérature française

La compagnie des heureux hasards

Gilles Legardinier

Paru le 01/10/2025

440 pages

Flammarion

22,00 €

9782080461902
