La compagnie des heureux hasards

Qui n'a jamais perdu foi en l'existence ? Qui n'a jamais été épuisé - voire écoeuré - au point de douter de la valeur même de la vie ? Lily en est là. Une rupture, beaucoup de désillusions... mais ce n'est pas cette part de son histoire qui nous intéresse. Grâce à Mère-Grand et au Petit Poucet, Lily va découvrir un autre chemin. Loin d'un conte de fées, c'est une renaissance, aux antipodes des faux-semblants et des égoïsmes. Les Heureux Hasards vont la conduire jusqu'à la face cachée du monde tel qu'on ne le montre jamais.