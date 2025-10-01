Inscription
#Beaux livres

Mes petites recettes cocooning

Marine Ginez

ActuaLitté
Ce livre vous propose de prendre le temps de cuisiner, de savourer et de vous offrir des instants cocooning autour de boissons et desserts gourmands faits maison, de quoi réchauffer les coeurs lors des longues soirées d'hiver. Du carrot cake aux gaufres, en passant par l'apple pie et les boissons chaudes réconfortantes, chaque recette a été dessinée pour apporter chaleur, sérénité et plaisir à vos moments en cuisine, tout en éveillant vos papilles. Les magnifiques illustrations de Marine Ginez insufflent à chaque page une ambiance chaleureuse et douce.

Par Marine Ginez
Chez Larousse

|

Auteur

Marine Ginez

Editeur

Larousse

Genre

Cuisine familiale

Mes petites recettes cocooning

Marine Ginez

Paru le 01/10/2025

144 pages

Larousse

18,99 €

ActuaLitté
9782036087378
© Notice établie par ORB
