Mes petites recettes cocooning

Ce livre vous propose de prendre le temps de cuisiner, de savourer et de vous offrir des instants cocooning autour de boissons et desserts gourmands faits maison, de quoi réchauffer les coeurs lors des longues soirées d'hiver. Du carrot cake aux gaufres, en passant par l'apple pie et les boissons chaudes réconfortantes, chaque recette a été dessinée pour apporter chaleur, sérénité et plaisir à vos moments en cuisine, tout en éveillant vos papilles. Les magnifiques illustrations de Marine Ginez insufflent à chaque page une ambiance chaleureuse et douce.