Le mystère de l'étang

CREEE PAR BARBARA CANEPA, COSCENARISEE AVEC ANAÏS HALARD, CETTE SERIE CONCEPT, DONT LE TOME 4 EST DESSINE PAR LES CELEBRES KERASCOËT, ENSORCELLE PETITS ET GRANDS. Après un premier arc narratif en 3 tomes, le Club du Samedi poursuit ses aventures avec une histoire complète par album. Dans ce nouvel opus, le Club du Samedi se confronte à une nouvelle affaire délicate... Une maman grenouille, qui venait de transmettre l'art du camouflage à ses rejetons, a perdu la trace de l'un d'entre eux ! ... S'est-il égaré ? Ou, pire, quelqu'un l'aurait-il gobé ? Et si c'était cette pauvre Vanille ? ... Tous les membres du club vont s'unir pour tenter de venir en aide à cette maman grenouille désemparée... Et Urania pourrait encore jouer un rôle précieux en leur apportant ses savoirs sur la magie et la nature...