#Imaginaire

Le mystère de l'étang

Barbara Canepa, Anaïs Halard, Kerascoët

CREEE PAR BARBARA CANEPA, COSCENARISEE AVEC ANAÏS HALARD, CETTE SERIE CONCEPT, DONT LE TOME 4 EST DESSINE PAR LES CELEBRES KERASCOËT, ENSORCELLE PETITS ET GRANDS. Après un premier arc narratif en 3 tomes, le Club du Samedi poursuit ses aventures avec une histoire complète par album. Dans ce nouvel opus, le Club du Samedi se confronte à une nouvelle affaire délicate... Une maman grenouille, qui venait de transmettre l'art du camouflage à ses rejetons, a perdu la trace de l'un d'entre eux ! ... S'est-il égaré ? Ou, pire, quelqu'un l'aurait-il gobé ? Et si c'était cette pauvre Vanille ? ... Tous les membres du club vont s'unir pour tenter de venir en aide à cette maman grenouille désemparée... Et Urania pourrait encore jouer un rôle précieux en leur apportant ses savoirs sur la magie et la nature...

Par Barbara Canepa, Anaïs Halard, Kerascoët
Chez Editions Oxymore

|

Auteur

Barbara Canepa, Anaïs Halard, Kerascoët

Editeur

Editions Oxymore

Genre

Aventure

Paru le 05/11/2025

48 pages

Editions Oxymore

14,95 €

9782385611187
