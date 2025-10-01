Inscription
Les 12 clés de la loi de l'attraction

Laurence Richard, Melanie Dean

ActuaLitté
Plus puissantes que nos pensées, nos émotions sont contagieuses ! Elles forment de véritables ondes d'énergie, tels des aimants attirant ou repoussant les autres. Après plus de 10 ans de recherches, la psychologue et chercheuse Melanie Dean révèle dans cet ouvrage unique que ce sont les émotions qui sont à l'origine de l'énergie invisible qui active la loi de l'attraction. Se libérer de nos peurs et de l'hyperactivité, se connecter à l'amour, la joie et la gratitude, vibrer le calme et le bonheur, diriger notre champ d'énergie, changer le cours de notre karma, faire appel à notre intuition et poser nos intentions... Grâce à 12 clés incontournables, des conseils et des exercices, vous découvrirez comment changer vos émotions et diriger votre énergie pour attirer ce que vous voulez vraiment.

Les 12 clés de la loi de l'attraction

Melanie Dean trad. Laurence Richard

Paru le 01/10/2025

327 pages

Hachette

8,95 €

