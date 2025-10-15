Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

L'institut catholique de Paris

Ferrante Ferranti

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis 1875, l'Institut Catholique de Paris est un lieu unique, mêlant histoire, spiritualité et savoir au coeur de Paris. A l'occasion de ses 150 ans, ce beau-livre dévoile la richesse de son campus sous l'objectif artistique de Ferrante Ferranti. A travers plus de 120 photographies, ce livre célèbre l'architecture, les détails subtils et l'atmosphère singulière des lieux. Chaque image, empreinte de poésie et de lumière, invite à découvrir l'âme de l'ICP, où passé et présent dialoguent harmonieusement.

Par Ferrante Ferranti
Chez MKF Editions

|

Auteur

Ferrante Ferranti

Editeur

MKF Editions

Genre

Thèmes photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'institut catholique de Paris par Ferrante Ferranti

Commenter ce livre

 

L'institut catholique de Paris

Ferrante Ferranti

Paru le 15/10/2025

168 pages

MKF Editions

40,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493458179
9782493458179
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.