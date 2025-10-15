Depuis 1875, l'Institut Catholique de Paris est un lieu unique, mêlant histoire, spiritualité et savoir au coeur de Paris. A l'occasion de ses 150 ans, ce beau-livre dévoile la richesse de son campus sous l'objectif artistique de Ferrante Ferranti. A travers plus de 120 photographies, ce livre célèbre l'architecture, les détails subtils et l'atmosphère singulière des lieux. Chaque image, empreinte de poésie et de lumière, invite à découvrir l'âme de l'ICP, où passé et présent dialoguent harmonieusement.