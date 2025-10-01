Astro Coaching

Dans cet ouvrage qui mêle astrologie et développement personnel, Hugo Bienvenu vous propose un parcours d'éveil à travers les douze signes astrologiques. Vous pourrez ainsi vous y connecter pour les utiliser en fonction de ce que vous voulez travailler, créer, manifester et vivre dans votre vie. Traversez chaque signe pour vous reconnecter à vous-même, vous aligner avec vos intentions de coeur et libérer vos potentiels. Pour chaque signe, découvrez : - Sa fiche d'identité - Son triangle d'alignement - Ses enseignements accompagnés d'un rituel, d'une pratique ou d'un exercice - Des affirmations positives