#Roman francophone

La vierge habitait sur le trottoir d'en face !

Anouk Franchini-Belle

ActuaLitté
Victoria, actrice un peu oubliée des médias et du public, pensait que seules les plages privées pouvaient lui garantir une quiétude totale avec pour unique bruit les allées et venues des vagues... C'était sans compter sur l'arrivée de Denis et trois petits mouflets... Pourquoi, quand on est installé paisiblement sur un transat à siroter un petit cocktail, les pieds dans le sable, avec pour seul panorama la mer, faut-il toujours quelqu'un pour venir parasiter ce moment de tranquillité ?

Par Anouk Franchini-Belle
Chez Caspersen

|

Auteur

Anouk Franchini-Belle

Editeur

Caspersen

Genre

Théâtre - Pièces

La vierge habitait sur le trottoir d'en face !

Anouk Franchini-Belle

Paru le 15/10/2025

88 pages

Caspersen

12,95 €

9782493304285
