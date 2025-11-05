Inscription
#Beaux livres

La montagne se souvient

Mayeul Aldebert, Aubin Aldebert

ActuaLitté
De la première ascension du Mont-Aiguille, en 1492, à une première hivernale en solitaire dans la face nord des Grandes Jorasses en 2022, en passant par le Mont-Blanc, la Grande Casse ou encore l'Eiger ou le Grépon, la conquête des Alpes est un formidable roman d'aventures. Ses héros, célèbres pour certains, oubliés pour tant d'autres, sont de véritables pionniers des sommets. Ils sont le coeur battant de La montagne se souvient. D'un récit à l'autre, ces histoires vraies mêlent victoires éprouvantes et accidents tragiques, découvertes fabuleuses et solitudes extrêmes. Et c'est ainsi que l'alpinisme nous est raconté dans toute sa grandeur. Originaires de Grenoble, dans le Dauphiné, Mayeul et Aubin Aldebert sont frères, alpinistes passionnés, compagnons de cordée et enfants des montagnes. L'un est journaliste, l'autre travaille dans la fonction publique. Bercés dès le plus jeune âge par ces récits d'aventures, ils se retrouvent dans leurs temps libres pour les évoquer et oublier leur exil parisien.

Par Mayeul Aldebert, Aubin Aldebert
Chez Litos

|

Auteur

Mayeul Aldebert, Aubin Aldebert

Editeur

Litos

Genre

Alpinisme, escalade

La montagne se souvient

Mayeul Aldebert, Aubin Aldebert

Paru le 05/11/2025

184 pages

Litos

7,90 €

ActuaLitté
9782385061487
