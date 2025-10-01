Dans Le Guide ultime de la sorcière moderne, Semra Haksever partage avec vous ses techniques pour manifester vos intentions et pour lire l'avenir. Elle vous explique comment exploiter votre force intérieure pour rendre chaque jour cosmique et magique. Vous trouverez dans ce livre : - Des informations détaillées sur les bases de la magie et la manière de la pratiquer ; - Des recettes de lotions et de potions à utiliser lors de vos rituels ; - Des sortilèges et des cérémonies en fonction des phases de la Lune et des saisons ; - Des techniques de divination pour vous aider à faire des choix et éclairer votre avenir ; - Une foire aux questions pour répondre à toutes vos interrogations.