Teacher in the destruction classroom Tome 3

Son objectif : les éliminer... ou les remettre dans le droit chemin ? C'est l'heure des examens de fin de trimestre pour la classe 2-D ! Une épreuve décisive pour ces élèves qui risquent d'être renvoyés de l'école Orion s'ils échouent... Leur professeur principal Solo, alias "Number Zero", redoutable tueurs à gages chargé d'éliminer ces douze magiciens maléfiques en devenir, fait tout son possible pour leur éviter l'exclusion. Mais les choses tournent mal lorsque Totori est attaquée par un monstre, au plus profond de la jungle... Comment vont réagir les autres élèves ? Sont-ils aussi maléfiques que l'avenir semble l'annoncer ? Un zeste de GTO, une pincée d'Assassination Classroom, mélangez le tout à la sauce Harry Potter : la formule magique d'un shônen énergique et réjouissant !