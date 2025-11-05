Inscription
#Essais

La Vierge Marie

Pape François

Antidote à l'individualisme, source de vie, d'espérance de joie, la Vierge Marie a accompagné le Pape François tout au long du pontificat. Une société sans mère ne serait pas seulement une société froide mais une société qui a perdu son coeur... Une société sans pitié, qui a laissé place au calcul et à la spéculation. Les mères, même dans les pires moments, de la tendresse, du dévouement inconditionnel, de la force et de l'espérance. La Vierge Marie est la reine de la paix qui conduit sur le chemin du bien et nous écite l'apathie.

Par Pape François
Chez Equateurs

|

Auteur

Pape François

Editeur

Equateurs

Genre

Documents des églises

La Vierge Marie

Pape François

Paru le 03/12/2025

Equateurs

9,00 €

9782382849101
© Notice établie par ORB
