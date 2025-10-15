Voici enfin la réédition tant attendue de l'Histoire Sainte de La Miche de Pain, qui vient compléter le catéchisme de la célèbre collection. Cette réédition conserve fidèlement le texte original de Marie Tribou, illustré par Joëlle d'Abbadie avec le talent qu'on lui connaît : plus de 200 dessins riches en détails et en couleurs font revivre aux yeux des enfants l'épopée du peuple de Dieu à travers les personnages de l'Ecriture Sainte. L'ouvrage, destiné aux enfants dès l'âge de 7 ans, comprend 40 leçons se terminant chacune par une série de questions.