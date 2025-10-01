Noël, des bretzels et toi

Il n'y a rien que des bretzels ne peuvent réparer. Depuis la mort de sa mère, Romy déteste Noël. Alors accepter de passer les fêtes avec son père, sa nouvelle belle-mère et toute sa famille dans un village au fin fond de l'Allemagne ? Un véritable calvaire. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'un certain Stefan, une sorte de viking allemand, se met en tête de lui compliquer la vie. Pour Stefan, ces festivités étaient censées être synonymes de calme, de famille... Il ne s'attendait pas à rencontrer Romy, cliché ambulant de la citadine horripilante, qui débarque comme un cheveu sur la choucroute. Mais derrière ses airs d'impératrice, il découvre une jeune femme plus touchante que prévu. Un Noël enneigé, un chalet trop petit, des clashs et des regards qui dérapent... Et si sous les guirlandes et les piques, naissait quelque chose d'un peu plus doux ?