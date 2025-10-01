Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Noël, des bretzels et toi

Lisa Sausy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il n'y a rien que des bretzels ne peuvent réparer. Depuis la mort de sa mère, Romy déteste Noël. Alors accepter de passer les fêtes avec son père, sa nouvelle belle-mère et toute sa famille dans un village au fin fond de l'Allemagne ? Un véritable calvaire. Et comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'un certain Stefan, une sorte de viking allemand, se met en tête de lui compliquer la vie. Pour Stefan, ces festivités étaient censées être synonymes de calme, de famille... Il ne s'attendait pas à rencontrer Romy, cliché ambulant de la citadine horripilante, qui débarque comme un cheveu sur la choucroute. Mais derrière ses airs d'impératrice, il découvre une jeune femme plus touchante que prévu. Un Noël enneigé, un chalet trop petit, des clashs et des regards qui dérapent... Et si sous les guirlandes et les piques, naissait quelque chose d'un peu plus doux ?

Par Lisa Sausy
Chez Hachette

|

Auteur

Lisa Sausy

Editeur

Hachette

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Noël, des bretzels et toi par Lisa Sausy

Commenter ce livre

 

Noël, des bretzels et toi

Lisa Sausy

Paru le 08/10/2025

432 pages

Hachette

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017348436
9782017348436
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.