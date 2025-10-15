L'Être et le roman

L'Etre et le roman est le deuxième essai d'une trilogie autour de Rabelais. L'auteur y examine "le corps romanesque" - le corps qui devient une catégorie esthétique dans l'art du roman. Que signifie "le corps romanesque" ? Un corps collectif constitué d'êtres fictifs que sont les personnages qui commencent à peupler l'imaginaire européen à partir du XVIe siècle. Quelle nécessité psychique, spirituelle, civilisationnelle a présidé à l'émergence de ce corps dans notre imaginaire ? Un essai qui n'a rien d'académique.