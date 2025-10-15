Inscription
L'Être et le roman

Lakis Proguidis

L'Etre et le roman est le deuxième essai d'une trilogie autour de Rabelais. L'auteur y examine "le corps romanesque" - le corps qui devient une catégorie esthétique dans l'art du roman. Que signifie "le corps romanesque" ? Un corps collectif constitué d'êtres fictifs que sont les personnages qui commencent à peupler l'imaginaire européen à partir du XVIe siècle. Quelle nécessité psychique, spirituelle, civilisationnelle a présidé à l'émergence de ce corps dans notre imaginaire ? Un essai qui n'a rien d'académique.

Par Lakis Proguidis
Chez Editions du Canoë

Auteur

Lakis Proguidis

Editeur

Editions du Canoë

Genre

Littérature française

L'Être et le roman

Lakis Proguidis

Paru le 15/10/2025

704 pages

Editions du Canoë

26,00 €

9782487558120
