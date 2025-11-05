Une histoire de l'Amérique latine, des conquistadors à nos jours

De la conquête espagnole aux révolutions contemporaines, ce livre nous plonge dans une histoire née du choc entre civilisations précolombiennes et Europe, façonnée par la colonisation. Les conquistadors, Hernán Cortés en tête, ont soumis des empires en quelques années, engendrant un métissage culturel et biologique unique. Au fil des siècles, les luttes pour l'indépendance - du chef indien rebelle Tupac Amaru à Simón Bolívar, le " Libérateur " - ont forgé des nations en quête d'identité, souvent déchirées entre élites créoles et masses populaires. Le xxe siècle, marqué par les révolutions cubaine et sandiniste, les dictatures militaires et les espoirs populistes, a fait de l'Amérique latine un laboratoire politique, oscillant entre utopies socialistes et néolibéralisme. Aujourd'hui encore, le continent incarne les contradictions de la mondialisation et une vitalité culturelle singulière. A travers des analyses aussi éclairantes que captivantes, cet ouvrage explore les grands mythes - Eldorado, Che Guevara, symbole de l'idéal révolutionnaire, ou encore Zapata, figure de la révolte paysanne - ainsi que les réalités souvent brutales d'une histoire où, depuis cinq siècles, se jouent rapports de domination, résistances et renaissances. Une invitation à découvrir une histoire mouvementée et inspirante, entre héritages coloniaux, quêtes d'émancipation et dynamiques contemporaines. Préface d'Olivier Compagnon Avec Bartolomé Bennassar, Olivier Compagnon, Olivier Dabène, Serge Gruzinski, John Lynch, Annick Lempérière, Anaïs Fléchet, Jean-Pierre Bastian, Laurent Vidal, Gilles Bataillon, Claude Fell, Luiz Felipe de Alencastro, Alain Rouquié.