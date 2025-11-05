Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Une histoire de l'Amérique latine, des conquistadors à nos jours

Collectif, Olivier Compagnon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
De la conquête espagnole aux révolutions contemporaines, ce livre nous plonge dans une histoire née du choc entre civilisations précolombiennes et Europe, façonnée par la colonisation. Les conquistadors, Hernán Cortés en tête, ont soumis des empires en quelques années, engendrant un métissage culturel et biologique unique. Au fil des siècles, les luttes pour l'indépendance - du chef indien rebelle Tupac Amaru à Simón Bolívar, le " Libérateur " - ont forgé des nations en quête d'identité, souvent déchirées entre élites créoles et masses populaires. Le xxe siècle, marqué par les révolutions cubaine et sandiniste, les dictatures militaires et les espoirs populistes, a fait de l'Amérique latine un laboratoire politique, oscillant entre utopies socialistes et néolibéralisme. Aujourd'hui encore, le continent incarne les contradictions de la mondialisation et une vitalité culturelle singulière. A travers des analyses aussi éclairantes que captivantes, cet ouvrage explore les grands mythes - Eldorado, Che Guevara, symbole de l'idéal révolutionnaire, ou encore Zapata, figure de la révolte paysanne - ainsi que les réalités souvent brutales d'une histoire où, depuis cinq siècles, se jouent rapports de domination, résistances et renaissances. Une invitation à découvrir une histoire mouvementée et inspirante, entre héritages coloniaux, quêtes d'émancipation et dynamiques contemporaines. Préface d'Olivier Compagnon Avec Bartolomé Bennassar, Olivier Compagnon, Olivier Dabène, Serge Gruzinski, John Lynch, Annick Lempérière, Anaïs Fléchet, Jean-Pierre Bastian, Laurent Vidal, Gilles Bataillon, Claude Fell, Luiz Felipe de Alencastro, Alain Rouquié.

Par Collectif, Olivier Compagnon
Chez Nouveau monde Editions

|

Auteur

Collectif, Olivier Compagnon

Editeur

Nouveau monde Editions

Genre

Ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une histoire de l'Amérique latine, des conquistadors à nos jours par Collectif, Olivier Compagnon

Commenter ce livre

 

Une histoire de l'Amérique latine, des conquistadors à nos jours

Collectif, Olivier Compagnon

Paru le 13/11/2025

276 pages

Nouveau monde Editions

21,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380947526
9782380947526
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.