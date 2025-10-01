Inscription
Détective de nuit

Laurent Audouin, Anne Kalicky

Une grande enquête à résoudre, grâce à l'aide du chat Diabolo, qui adore jouer au détective. 14 doubles pages dont 6 avec rhodoïdsis imprimés en couleurs et qui laissent apparaître des scènes de cherche et trou nocturnes. L'enfant glisse, sous les rhodoïds, sa lampe en papier pour éclairer la scène et dévoiler des détails utiles. 40 énigmes à résoudre (messages codés, labyrinthes, cherche & trouve, devinettes, rébus, casse-tête et autres jeux de logique). Pitch : Un diamant blanc d'une immense valeur a disparu au musée du Louvre ! Qui a pu commettre un tel vol ? Et où est passé ce fabuleux bijou ?

Laurent Audouin, Anne Kalicky
Chez Hachette

Auteur

Laurent Audouin, Anne Kalicky

Editeur

Hachette

Genre

Livres-jeux

Détective de nuit

Laurent Audouin, Anne Kalicky

Paru le 01/10/2025

28 pages

Hachette

18,00 €

9782017335719
