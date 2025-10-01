Détective de nuit

Une grande enquête à résoudre, grâce à l'aide du chat Diabolo, qui adore jouer au détective. 14 doubles pages dont 6 avec rhodoïdsis imprimés en couleurs et qui laissent apparaître des scènes de cherche et trou nocturnes. L'enfant glisse, sous les rhodoïds, sa lampe en papier pour éclairer la scène et dévoiler des détails utiles. 40 énigmes à résoudre (messages codés, labyrinthes, cherche & trouve, devinettes, rébus, casse-tête et autres jeux de logique). Pitch : Un diamant blanc d'une immense valeur a disparu au musée du Louvre ! Qui a pu commettre un tel vol ? Et où est passé ce fabuleux bijou ?