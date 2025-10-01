Inscription
Midnight Sun

Stephenie Meyer, Luc Rigoureau

A l'occasion du vingtième anniversaire de Twilight, découvrez cette édition exclusive avec un jaspage d'exception. " Je croisai son regard pénétrant, surpris, compassionnel et, tout à coup, l'absence de sommeil se rappela cruellement à moi. J'aurais tant voulu dormir, non pas pour m'abandonner à l'amnésie ou échapper à l'ennui, mais pour rêver. Si je parvenais à l'état d'inconscience, j'accéderais peut-être pendant quelques heures à un monde onirique où elle et moi pourrions être ensemble. Elle rêvait de moi. J'aspirais à rêver d'elle. Elle me dévisageait avec une intensité si inquisitrice que je me détournai. Je n'étais pas en mesure de rêver d'elle. Elle n'aurait pas dû rêver de moi".

Par Stephenie Meyer, Luc Rigoureau
Chez Hachette

|

Auteur

Stephenie Meyer, Luc Rigoureau

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal glam

Midnight Sun

Stephenie Meyer trad. Luc Rigoureau

Paru le 01/10/2025

960 pages

Hachette

12,90 €

