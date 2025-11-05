Se diriger vers la mer, s'approcher de la falaise pour en esquisser simplement les contours, y déceler une forme : voilà ce que tente inlassablement l'artiste Guy de Malherbe. A rebours d'une vision domptée du paysage, le peintre choisit d'aller à sa rencontre. Ses toiles ne capturent pas le monde, elles le laissent surgir. Sous ses pinceaux, le motif devient alors une énigme à résoudre. Rochers anthropomorphes, corps flottants et falaises incandescentes sont autant de visions où le visible s'ouvre sur l'imaginaire. A la fois ancrées dans la tradition du paysage et résolument contemporaines, les peintures de Guy de Malherbe sont une célébration de la beauté du monde, insaisissable, changeante et toujours recommencée. Cette monographie, enrichie d'essais signés par Olivier Kaeppelin, Cyrille Sciama et Pierre Wat, met en lumière une oeuvre à voir autrement, à franchir les seuils du réel pour entrer dans le territoire mouvant de la peinture.