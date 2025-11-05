Je peux compter sur Dieu

"Savez-vous ce qu'il y a un ? Nous savons ce qu'il y a un... Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux ! " Inès d'Oysonville revisite cette chanson pour fournir aux enfants les premières bases du catéchisme, de manière ludique et joyeuse. Une comptine qui amusera toute la famille et un livre qui apportera de précieuses explications ! Inès d'Oysonville, mère de famille, est auteur de nombreux outils et ouvrages pour l'éveil à la foi des enfants. Solveig Colomb est peintre, illustratrice et designer ; elle réalise des albums, designs et outils publicitaires et divers projets au service du Beau.