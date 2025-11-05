Inscription
#Essais

Je peux compter sur Dieu

Inès D'oysonville, Solveig Colomb, Inès d' Oysonville

"Savez-vous ce qu'il y a un ? Nous savons ce qu'il y a un... Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux ! " Inès d'Oysonville revisite cette chanson pour fournir aux enfants les premières bases du catéchisme, de manière ludique et joyeuse. Une comptine qui amusera toute la famille et un livre qui apportera de précieuses explications ! Inès d'Oysonville, mère de famille, est auteur de nombreux outils et ouvrages pour l'éveil à la foi des enfants. Solveig Colomb est peintre, illustratrice et designer ; elle réalise des albums, designs et outils publicitaires et divers projets au service du Beau.

Par Inès D'oysonville, Solveig Colomb, Inès d' Oysonville
Le Sénevé

|

Auteur

Inès D'oysonville, Solveig Colomb, Inès d' Oysonville

Editeur

Le Sénevé

Genre

Catéchèse

Je peux compter sur Dieu

Inès D'oysonville, Solveig Colomb, Inès d' Oysonville

Paru le 05/11/2025

24 pages

Le Sénevé

8,90 €

9782357704138
