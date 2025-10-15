Inscription
#Essais

Administrer Microsoft 365

Alexis Anani

ActuaLitté
Dans un monde numérique en constante évolution, la suite Microsoft 365 s'impose comme une plateforme incontournable pour les entreprises. Ce livre propose une lecture claire et accessible de l'environnement Microsoft 365 et s'adresse aux administrateurs système, consultants, techniciens et professionnels IT souhaitant maîtriser les aspects essentiels et avancés de l'administration de Microsoft 365. De l'introduction au cloud et à la création d'un environnement Microsoft 365, en passant par la gestion fine des utilisateurs, des groupes, des licences et des accès, ce livre vous accompagne pas à pas dans la prise en main des outils d'administration les plus puissants de la suite Microsoft. Vous apprendrez à configurer et maintenir votre infrastructure hybride avec Microsoft Entra Connect, à administrer Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive et Microsoft Teams, tout en assurant sécurité, conformité et gouvernance grâce à Microsoft Purview, Defender XDR et Entra ID. La gestion des appareils via Microsoft Intune, l'automatisation avec Power Platform, ainsi que la configuration des accès externes et des comptes invités sont également abordées en détail. Enfin, un chapitre dédié aux scripts d'administration, aux rapports et à la supervision des évolutions fonctionnelles vous permettra d'assurer un suivi optimal de votre environnement Microsoft 365. Alliant théorie, bonnes pratiques et cas concrets, cet ouvrage est conçu pour être à la fois un support d'apprentissage et un outil de référence au quotidien. Que vous déployiez un nouveau tenant ou optimisiez un environnement existant, vous disposerez de toutes les clés pour piloter efficacement l'écosystème Microsoft 365 dans un contexte professionnel.

Par Alexis Anani
Chez Editions ENI

|

Auteur

Alexis Anani

Editeur

Editions ENI

Genre

Client serveur

Administrer Microsoft 365

Alexis Anani

Paru le 15/10/2025

430 pages

Editions ENI

32,00 €

ActuaLitté
9782409051814
