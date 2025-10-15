Inscription
#Essais

InDesign

Christophe Aubry

ActuaLitté
Découvrez dans ce livre les fonctionnalités de PAO du logiciel InDesign 2025. Après la présentation de l'interface commune aux logiciels de la suite Adobe, vous apprendrez à créer une page avec tous les éléments nécessaires à la composition. Vous y ajouterez ensuite des blocs de texte ou d'images et apprendrez à les manipuler. Vous verrez comment mettre en forme le texte, notamment grâce aux feuilles de styles qui permettent une mise en forme structurée, et vous apprendrez à insérer des tableaux bien formatés. Vous découvrirez ensuite comment mettre en valeur les pages avec la gestion des images et des éléments graphiques (dessin, effets...) qui les composent. Puis vous verrez comment créer des gabarits qui permettent d'élaborer des compositions homogènes, et comment réaliser des livres intégrant une table des matières et d'un index. Vous apprendrez à utiliser les bibliothèques CC stockées dans le cloud avant d'aborder la diffusion de vos documents avec la création de PDF, la gestion de l'impression et la publication en ligne.

Par Christophe Aubry
Chez Editions ENI

Auteur

Christophe Aubry

Editeur

Editions ENI

Genre

InDesign

InDesign

Christophe Aubry

Paru le 15/10/2025

400 pages

Editions ENI

28,00 €

Scannez le code barre 9782409051777
9782409051777
