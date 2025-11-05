Inscription
#Roman étranger

La jeune fille et la mer

Laura Derajinski, David Vann

ActuaLitté
A vingt et un ans, Aica est prête à tout pour échapper à sa vie misérable et quitter la petite île des Philippines où elle a grandi. Quand débarque Bob, un Américain quinquagénaire qui vit sur son voilier, Aica décide de partir avec lui. Mais si Bob se présente comme un célibataire naïf et débonnaire en quête de compagnie, tout le monde sait bien qu'aux Philippines les riches étrangers entre deux âges ne cherchent qu'une chose auprès des jeunes fi lles locales. Naviguant entre espoir et cynisme, Aica veut malgré tout tenter sa chance et rejoint Bob sur son bateau. Très vite, elle souffre de la promiscuité de ce huis clos, mais pas question de revenir piteusement chez elle. Désormais, aucun retour en arrière n'est plus possible. La Jeune Fille et la mer, le nouveau roman de David Vann, est une fable morale portant sur l'émancipation et la quête de liberté d'une femme qui refuse d'être victime de son destin.

|

La jeune fille et la mer

David Vann trad. Laura Derajinski

Paru le 05/11/2025

274 pages

23,90 €

