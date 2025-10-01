Anatomie d'une haine

Avril 2003, au Grand-Bornand : une famille disparaît mystérieusement de son chalet de luxe. Derrière cette disparition, un homme rongé par une haine viscérale. Frustration sociale, ressentiment racial, marginalisation, jalousie destructrice : Bertrand Puard signe un polar du réel captivant sur cette célèbre affaire criminelle. Grâce à la puissance du roman, il nous plonge dans les noirceurs de l'âme humaine et de notre société, et dissèque les mécanismes psychologiques et sociaux qui transforment un homme ordinaire en assassin.
