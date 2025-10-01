Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Polar

Anatomie d'une haine

Bertrand Puard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Avril 2003, au Grand-Bornand : une famille disparaît mystérieusement de son chalet de luxe. Derrière cette disparition, un homme rongé par une haine viscérale. Frustration sociale, ressentiment racial, marginalisation, jalousie destructrice : Bertrand Puard signe un polar du réel captivant sur cette célèbre affaire criminelle. Grâce à la puissance du roman, il nous plonge dans les noirceurs de l'âme humaine et de notre société, et dissèque les mécanismes psychologiques et sociaux qui transforment un homme ordinaire en assassin.

Par Bertrand Puard
Chez Hachette

|

Auteur

Bertrand Puard

Editeur

Hachette

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Anatomie d'une haine par Bertrand Puard

Commenter ce livre

 

Anatomie d'une haine

Bertrand Puard

Paru le 01/10/2025

256 pages

Hachette

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017309123
9782017309123
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.