C#12 et SQL Server 2022

Hervé Boisgontier, Christophe Mommer

ActuaLitté
Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur le langage C# 12 et l'utilisation d'une base de données SQL Server 2022 pour maîtriser le développement et l'accès aux données en C#. 914 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques C# 12 et Visual Studio Code - Les fondamentaux du langage Extrait du résumé : Ce livre s'adresse aux développeurs qui souhaitent maîtriser le développement d'applications . NET grâce au langage C#, ici dans sa version 12... Un livre de la collection Ressources Informatiques SQL Server 2022 - SQL, Transact SQL - Conception, réalisation et utilisation d'une base de données (avec exercices pratiques et corrigés) Extrait du résumé : Ce livre sur SQL Server 2022 s'adresse aussi bien aux étudiants en informatique désirant apprendre le SQL avec SQL Server qu'aux informaticiens qui souhaitent actualiser leurs compétences sur SQL Server 2022 pour comprendre et maîtriser les fonctionnalités qui permettent de concevoir et réaliser une base de données...

Genre

Sql

Paru le 15/10/2025

914 pages

70,90 €

9782409051692
