Les âges d'or de Picsou

Des histoires d'anthologie signées par les plus grands artistes Disney A partir de novembre 2025, les éditions Glénat vous proposent de redécouvrir les plus beaux récits des trois personnages emblématiques de l'univers Disney : Mickey, Donald et Picsou. En compagnie des plus grands artistes (Gottfredson, Barks, Murry, Scarpa, Cavazzano, etc.), chaque lecteur, quelle que soit sa génération, retrouvera l'âge d'or de son enfance à travers des récits allant des origines des personnages jusqu'à nos jours. On ne présente plus le "canard le plus riche du monde" qui malgré son avarice légendaire et sa mauvaise humeur, a conquis le coeur des lecteurs depuis 1947, année de sa création par Carl Barks. Ce premier volume des Ages d'or de Picsou fait la part belle à son créateur avec quatre de ses plus belles histoires : Noël sur le Mont Ours (1947), Le secret du vieux château (1948), Pêche au yacht (1949) et Retour au Klondike (1974). Ses dignes successeurs (Scarpa, Strobl, Branca et Cavazzano) viennent les compléter avec quatre récits couvrant la période des années soixante à 2000 : Le rapt de Brigitte (Scarpa, 1961), Aller et retour à Vahévien (Strobl, 1966), Le secret du perroquet (Branca, 1982) et Retour sur le Mont Ours (Cavazzano, 2007). D'une fabrication élégante et cartonnée, la collection des Ages d'or rassemble sur 200 pages les plus beaux récits des grands auteurs Disney.