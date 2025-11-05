Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Les âges d'or de Picsou

Disney, Disney Collectif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Des histoires d'anthologie signées par les plus grands artistes Disney A partir de novembre 2025, les éditions Glénat vous proposent de redécouvrir les plus beaux récits des trois personnages emblématiques de l'univers Disney : Mickey, Donald et Picsou. En compagnie des plus grands artistes (Gottfredson, Barks, Murry, Scarpa, Cavazzano, etc.), chaque lecteur, quelle que soit sa génération, retrouvera l'âge d'or de son enfance à travers des récits allant des origines des personnages jusqu'à nos jours. On ne présente plus le "canard le plus riche du monde" qui malgré son avarice légendaire et sa mauvaise humeur, a conquis le coeur des lecteurs depuis 1947, année de sa création par Carl Barks. Ce premier volume des Ages d'or de Picsou fait la part belle à son créateur avec quatre de ses plus belles histoires : Noël sur le Mont Ours (1947), Le secret du vieux château (1948), Pêche au yacht (1949) et Retour au Klondike (1974). Ses dignes successeurs (Scarpa, Strobl, Branca et Cavazzano) viennent les compléter avec quatre récits couvrant la période des années soixante à 2000 : Le rapt de Brigitte (Scarpa, 1961), Aller et retour à Vahévien (Strobl, 1966), Le secret du perroquet (Branca, 1982) et Retour sur le Mont Ours (Cavazzano, 2007). D'une fabrication élégante et cartonnée, la collection des Ages d'or rassemble sur 200 pages les plus beaux récits des grands auteurs Disney.

Par Disney, Disney Collectif
Chez Glénat

|

Auteur

Disney, Disney Collectif

Editeur

Glénat

Genre

Aventure

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les âges d'or de Picsou par Disney, Disney Collectif

Commenter ce livre

 

Les âges d'or de Picsou

Disney, Disney Collectif

Paru le 19/11/2025

192 pages

Glénat

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344070680
9782344070680
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.