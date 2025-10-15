Inscription
La roue des animaux

Satake Shunsuke

ActuaLitté
" Mes livres à jouer ", une collection de livres-jeux animés pour les enfants de 1 an à 6 ans et plus, qui propose une expérience de jeu unique et originale. La Roue des animaux propose un concept de cherche-et-trouve original et interactif à destination des enfants, dès 2 ans. L'enfant choisit et combine sur chaque séquence une couleur et un motif, puis tente ensuite de retrouver l'animal associant la couleur et le motif choisis. Un livre-jeu pour mettre à l'épreuve manipulation, observation et concentration. Une fabrication originale et intuitive Sur chaque séquence, l'enfant utilise la roue de gauche pour choisir une couleur, puis la roue de droite pour choisir un motif qu'il touche du bout des doigts grâce à une impression en relief. En observant et en touchant la grande scène illustrée, il tente alors de retrouver l'animal combinant la couleur et le motif qu'il a choisis. Chaque séquence étant dotée de quatre couleurs et de trois motifs différents, ce sont en tout douze animaux que l'enfant devra retrouver sur chaque double page. Un voyage à travers les environnements naturels Savane, mer, ciel, jungle et banquise : à travers cinq biotopes différents, l'enfant devra retrouver des animaux aussi différents qu'une tortue, un lion, une hyène, des oiseaux, un singe, un paresseux, un ours ou encore un requin. Ce sont au total soixante animaux divers et variés à retrouver tout au long du livre. Manipulation, observation et concentration Dans ce livre-jeu, l'enfant mettra à l'épreuve différentes compétences. En tournant les roues et en choisissant la couleur voulue et le motif en relief qu'il touchera du bout des doigts, l'enfant sollicitera sa motricité, alors que la recherche de l'élément dans l'image stimulera son observation et sa concentration.

Par Satake Shunsuke
Chez Editions Milan

|

Auteur

Satake Shunsuke

Editeur

Editions Milan

Genre

Livres-jeux

La roue des animaux

Satake Shunsuke

Paru le 15/10/2025

12 pages

Editions Milan

14,90 €

9782408060640
